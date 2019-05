Gadebusch: Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der CDU

von svz.de

08. Mai 2019, 14:24 Uhr

Vom 6. zum 7. Mai kam es in der Steinstraße in Gadebusch in der Zeit von 22 Uhr bis 8:30 Uhr am dortigen Wahlkreisbüro der CDU zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder weitere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.