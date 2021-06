Ribnitz-Damgarten: Fahrerin fährt Auto unter erheblichem Alkoholeinfluss

von svz.de

06. Juni 2021, 11:01 Uhr

Am Sonnabend gegen 2:20 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten in der Barther Straße in Ribnitz-Damgarten einen PKW VW Passat fest. Auf Grund der auffälligen Fahrweise entschlossen sich die Beamten das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen und hielten das Fahrzeug an. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft der 37-jährigen deutschen Fahrzeugführerin fest. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und ihr Führerschein wurde sichergestellt.