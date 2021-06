Einbruch in Supermarkt in Wolgast

von svz.de

14. Juni 2021, 11:34 Uhr

In der vergangenen Nacht zwischen 1 und 2 Uhr sind bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Wedeler Straße in Wolgast eingebrochen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften, drangen sie weiter in den Markt vor und beschädigten mehrere Vitrinen. Ob und was die Täter gestohlen hatten, ist derzeit unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter 03836 252-224, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.