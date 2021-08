Jarmen: Diebstahl von Wechselrichtern von einem Solarpark

von svz.de

26. August 2021, 16:52 Uhr

Am Donnerstag gegen 11.55 Uhr meldete eine Zeuge telefonisch dem Polizeihauptrevier Anklam den Diebstahl von Wechselrichtern von einem Solarpark bei 17126 Jarmen. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich der Sachverhalt. Im Zeitraum vom 25.08.2021 20:40 Uhr bis zum 26.08.2021, 10:00 Uhr, sind unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände des Solarpark eingedrungen und haben von diesem 11 Wechselrichter entwendet. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, weder gebeten sich telefonisch in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-5582224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.