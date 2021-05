Diebstahl eines Bootstrailers in Greifswald

von svz.de

23. Mai 2021, 09:32 Uhr

Am Sonnabend in der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr kam es zum Diebstahl eines Bootstrailers incl. Boot und Motor an der Sandfuhr in Greifswald. Der/die unbekannten Täter haben den Trailer samt Boot und Motor vom Fahrzeug des Geschädigten abgekoppelt und entwendet. Der Trailer wurde erst drei Tage vor der Tat neu zugelassen. Bei dem Trailer handelt es sich um das polnische Fabrikat Sorelpol N7-17 navy, beim Boot um eine hellblaue Anka 4 und beim Motor um einen Mercury 2-Takt-Motor mit 25 PS. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3400 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer

03834/540224 zu melden. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden