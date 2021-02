Sassen-Trantow: Diebstahl einer Engelsstatur

von svz.de

26. Februar 2021, 14:02 Uhr

Am Freitagvormittag wurde der Greifswalder Polizei der Diebstahl einer Figur in Form eines Engels auf dem Friedhof in Sassen-Trantow gemeldet. Die ca. 50 cm große Statur war auf einem Grabstein positioniert und hat einen Wert von etwa 2.500 Euro. Ein genauer Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Letztmalig wurde die Statur am 22. September 2020 gesehen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.