Mölln: Brand von drei Strohmieten

von svz.de

26. Oktober 2020, 07:00 Uhr

Am Sonntag meldete ein Zeuge gegen 23.07 Uhr der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte einen Strohmietenbrand in der Ortschaft Mölln. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Malchin konnten auf dem Gelände eines Agrarbetriebes drei Strohmieten feststellen, welche in voller Ausdehnung brannten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den Gemeinden Mölln, Rosenow, Luplow, Bredenfelde, Kastorf, Grammentin, Stavenhagen und Kittendorf befanden sich mit insgesamt 63 Kameraden am Brandort, konnten den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Lagergebäude verhindern. Der Sachschaden wird derzeit auf ca.300.000 EUR geschätzt.

Nach Beendigung der Löscharbeiten wird die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.