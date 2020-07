Neubrandenburg: Brand eines Grünschnittlagers

von svz.de

19. Juli 2020, 18:04 Uhr

Über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde die Polizei am 19.07.2020, 13.23 Uhr über einen Brand in Neubrandenburg, Warliner Straße informiert. Auf dem Betriebsgelände der Firma Biotherm brannte ein Grünschnittlager in einer Ausdehnung von 30 x 70 Metern. Bei dem Grünschnitt handelt es sich um Brennstoffe aus forstwirtschaftlicher Erzeugung. Nach ersten Schätzungen könnte ein Schaden von etwa 20.000 EUR entstanden sein. Zur Brandursache können bisher noch keine Aussagen getroffen werden, da die Löscharbeiten weiter andauern.

Danach wird der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Neubrandenburg zum Einsatz kommen, um die Brandursache zu ermitteln.