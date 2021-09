Barth: Brand einer Gartenlaube

von svz.de

18. September 2021, 13:19 Uhr

Am Sonnabend gegen 7 Uhr geriet am Stadtrand der Stadt Barth in der Sundischen Straße die Zwischendecke einer Gartenlaube in Brand. Ein anwesender Bewohner bemerkte den Schwelbrand und informierte die Rettungskräfte. Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Barth und Pruchten konnte der Brand unverzüglich unter Kontrolle gebracht und ein weiteres Übergreifen verhindert werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Kameradinnen und Kameraden und 3 Löschfahrzeugen vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.