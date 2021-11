Betrunken am Lenker : Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer in Rostock mit 1,48 Promille

In diesem Zusammenhang wies die Polizei noch einmal daraufhin, dass auf den Scootern dieselben Promille-Grenzen wie für Autofahrer gelten.

Rostock | In der Nacht zum Dienstag haben Polizisten einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer in Warnemünde gestoppt. Den Beamten fiel der 33-Jährige gegen 01:15 Uhr in Höhe der Warnemünder Kirchstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. Als er den Streifenwagen sah, versuchte der Deutsche einer Verkehrskontrolle entkommen. Die Polizeibeamten folgten ihm und ...

