Unfälle : Auto prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Ein 46-Jähriger ist in Liepen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden.

Liepen | Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann am späten Samstagnachmittag in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort stieß das Auto gegen den Baum. Die 33-jährige Beifahrerin des Mannes wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Außerdem befand sich ein d...

