Anklam: Brennende Strohballen vor Gelände der Zuckerfabrik

von svz.de

22. Oktober 2019, 06:55 Uhr

Am Montag gegen 19:45 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Greifswald darüber informiert, dass vor dem Gelände der Zuckerfabrik in der Bluthslusterstraße in Anklam Strohballen brennen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. An einer Zufahrtsstraße zur Zuckerfabrik brannten ca. 150 dort gelagerte Strohballen. Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Anklam, die mit 39 Kameraden vor Ort war, konnte das Feuer gelöscht werden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000,-EUR. Da Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.