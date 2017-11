Güstrow : 89-Jährige nach Brand in Klinik

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

08.Nov.2017

Eine 89-jährige Frau wurde am Mittwoch in Güstrow bei einem Wohnungsbrand verletzt. Gegen 7.20 Uhr löste ein Rauchmelder den Alarm aus und Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zum Brandort in die Straße der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft. Die Feuerwehrleute kamen durch ein offenes Fenster in die Wohnung und öffneten von innen die Wohnungstür. Dann erfolgte sofort die medizinische Versorgung 89-jährigen Mieterin, die mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Auslöser des Brandes ist ein eingeschalteter Herd gewesen. Die Küche nebst Inventar und Dekorationsartikeln wurde beschädigt und der Schaden auf 3000 Euro geschätzt, informiert die Güstrower Polizei.