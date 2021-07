Brände : 34-jähriger Fahrer rettet Traktor bei Strohpressen-Brand

Ein Traktorfahrer hat beim Strohpressen nahe Thürkow (Landkreis Rostock) seine Zugmaschine vor einem zuvor ausgebrochenen Feuer gerettet, indem er sie blitzschnell abkoppelte.

Thürkow | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war die Presse beim Zusammendrücken der trockenen Getreidehalme am Sonntagabend vermutlich heiß gelaufen. Sieben Feuerwehren rückten mit 90 Einsatzkräften an, um den Brand zu Löschen. Sie konnten die Presse nicht mehr retten, aber verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Felder, Häuser oder Wälder übergriff...

