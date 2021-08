Unfälle : 20-jährige Fahrerin weicht Reh aus und wird schwer verletzt

Bei einem Ausweichmanöver für ein Reh ist eine Autofahrerin bei Hammer (Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden.

Hammer an der Uecker | Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war die 20-Jährige mit ihrem Wagen am Morgen nach rechts von der Landesstraße 32 abgekommen. Sie fuhr in den Graben, der Wagen wurde wieder auf die Straße geschleudert und dann nach links von der Fahrbahn. Die 20-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Pasewalk. Der Wagen, an dem mehrere Tau...

