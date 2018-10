15 Keller in Neubrandenburg aufgebrochen

von svz.de

02. Oktober 2018, 11:31 Uhr

In der Hufeisenstraße in Neubrandenburg sind an den Hausnummern 18 und 20 in der Zeit vom 30. September, 15 Uhr, bis 1. Oktober, 5.20 Uhr, insgesamt zwölf Keller aufgebrochen wurden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass eine Brandschutztür, die die beiden Aufgänge miteinander verbindet, gewaltsam geöffnet wurde. Zum Diebesgut kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an. Der vorläufige Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Weiterhin kam es in der Ravensburgstraße in Neubrandenburg zu einem Einbruch in drei Keller eines Mehrfamilienhauses. Nach den bisherigen Ermittlungen kann die Tatzeit vom 29. September, 10 Uhr, bis zum 1. Oktober, 9 Uhr, eingegrenzt werden. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.

Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz.

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Seien Sie aufmerksam in Ihrem unmittelbaren Umfeld. Verschließen Sie die Hauseingangs- sowie Sicherheitstüren im Kellerbereich. Verständigen Sie bitte unverzüglich die Polizei, wenn sie laute Geräusche oder verdächtige Personen wahrnehmen.

Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/5582-5224 entgegen.