14-Jähriger räumt Brandstiftungen in Rostock ein

von dpa

08. August 2018, 08:27 Uhr

Die Polizei in Rostock hat zwei Brandstiftungen an einem Lebensmittelmarkt im nordwestlichen Stadtteil Lütten Klein schnell aufgeklärt. Ein 14 Jahre alter Junge habe eingeräumt, am Mittwoch vergangener Woche und am folgenden Sonntag dort Feuer gelegt zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. In einem Fall habe er einen Komplizen gehabt. Die Ermittler waren dem 14-Jährigen über Bilder aus einer Überwachungskamera auf die Spur gekommen. In beiden Fällen waren Mülltonnen an die Wand des Marktes gerollt und angezündet worden. Schnelle Feuerwehreinsätze konnten Schlimmeres verhindern, die Schäden an Dach und Fassade wurde trotzdem auf eine fünfstellige Höhe geschätzt. Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen.