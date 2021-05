Kriminalität : Zwölfjährige missbraucht: Mann per Fahndungsfoto gesucht

Die Polizei in Schwerin sucht mit einem Fahndungsfoto nach einem Mann, der ein zwölfjähriges Mädchen unsittlich berührt haben soll.

Schwerin | Wie eine Polizeisprecherin am Freitag erklärte, wird dem Mann sexueller Missbrauch vorgeworfen. Er soll das Mädchen am 23. März in der Altstadt von Schwerin angesprochen und missbraucht haben. Dann sei er mit der Zwölfjährigen in einen Supermarkt gegangen, um dort Zigaretten zu kaufen. Dort sei der Tatverdächtige, dessen Alter auf 20 bis 27 Jahre g...

