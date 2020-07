Prozesse : Zwölf Jahre Haft für Tötung mit Gartenschere gefordert

Rostock (dpa/mv) – Wegen der Tötung einer 79-jährigen Rentnerin in Güstrow mit einer Gartenschere soll der Angeklagte nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für zwölf Jahre ins Gefängnis. Die Anklagevertretung sah es am Freitag im Landgericht Rostock als erwiesen an, dass der 44-Jährige die Frau im September 2019 im Kellereingang ihres Hauses mit der Gartenschere getötet hat.

von dpa

03. Juli 2020, 16:30 Uhr