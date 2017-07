Regierung : Zwischen Hiddensee und Puszta: Wie die Minister urlauben

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Die schwere Erkrankung von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD), der deshalb nötig gewordene schnelle Wechsel an der Spitze der Landesregierung und die Verhandlungen über den Landeshaushalt für die kommenden zwei Jahre - die vergangenen Wochen haben der Ministerriege in Schwerin viel abverlangt. Umso mehr freuen sich die Ressortchefs auf ihren Sommerurlaub. Erholung suchen die Minister an verschiedenen Orten und auf vielfältige Weise: auf Hiddensee, in der italienischen Lombardei, in der ungarischen Puszta, beim Zelten, beim Heckenschneiden und beim Faulenzen.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 10:13 Uhr