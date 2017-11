Museen : Zwickauer Horch-Museum: Trabi an Originalschauplatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 13:02 Uhr

«Es gibt europaweit nur zwei Museen, die Automobilgeschichte an einem authentischen Ort zeigen», sagte Museumschef Thomas Stebich vor der Eröffnung am Donnerstagabend. Vor der «Pappe» fertigte im heutigen Museum zudem der Autobauer Audi, der 1909 in Zwickau von August Horch gegründet wurde.

Mit der Einweihung des Erweiterungsbaus verdoppelt sich die Ausstellungsfläche des Museums auf rund 6500 Quadratmeter. Insgesamt stehen 150 Großexponate für 113 Jahre Automobilgeschichte.

August Horch Museum Zwickau