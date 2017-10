Volleyball : Zweitliga-Aufsteiger SV Warnemünde weiter sieglos

von dpa

15.Okt.2017

Aufsteiger SV Warnemünde bleibt in der 2. Volleyball-Bundesliga weiter sieglos. Das Team von Trainer Christian Hinze kassierte am Wochenende zwei Heimniederlagen und fiel wieder auf den letzten Tabellenplatz der Gruppe Nord zurück. Die Mecklenburger unterlagen am Samstag mit 1:3 (25:22, 15:25, 17:25, 18:25) gegen den FC Schüttorf 09, und auch tags darauf langte es beim 1:3 (22:25, 13:25, 26:24, 14:25) gegen den VCO Berlin zu nur einem Satzgewinn.

