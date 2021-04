Schiffbau : Zweites watttaugliches Zoll-Einsatzschiff auf Kiel gelegt

Der Zoll hat umfangreiche maritime Aufgaben. Er soll auf See den Schmuggel verhindern, auf die Einhaltung von Umweltvorschriften achten oder Schiffbrüchige retten. Die dafür notwendigen Schiffe werden unter anderem in Rostock gebaut.

Rostock | Auf der Werft Tamsen Maritim in Rostock ist am Donnerstag das zweite watttaugliche Zoll-Einsatzschiffen auf Kiel gelegt worden. Es ist baugleich mit dem ersten, das schon Mitte Dezember vergangenen Jahres aus Kiel gelegt wurde, wie Werft-Geschäftsführer Christian Schmoll sagte. Der Rumpf dieses ersten Schiffes sei fast fertig, in der Nachbarhalle sei ...

