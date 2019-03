Tourismus : Zweiter ITB-Tag mit Radreiseanalyse und Tourismusbarometer

von dpa

07. März 2019, 02:16 Uhr

Am zweiten Tag der Internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin werden am Donnerstag Ergebnisse von touristischen Untersuchungen vorgestellt. Dazu gehört insbesondere die Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Schon im vergangenen Jahr war Mecklenburg-Vorpommern, einst die deutschen Nummer 1, in diesem Bereich deutlich abgesackt. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, denn das Radwegenetz zeigt deutliche Mängel. Hat doch der Sturm Anfang des Jahres schwere Schäden am Ostseeküsten-Radwanderweg hinterlassen. Gleichzeitig stellt der Ostdeutsche Sparkassenverband sein Tourismusbarometer vor, der jährlich Aufschluss über die Qualität des Tourismus in den Ost-Bundesländern gibt.