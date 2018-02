Gesundheit : Zweiter Grippetoter in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

27. Februar 2018, 14:21 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist in der vergangenen Woche ein zweiter Mensch an Grippe gestorben. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen über 80-Jährigen, der nicht nur wegen seines Alters, sondern auch wegen einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehörte. Schon Mitte Februar war ein 83-jähriger Mann mit chronischen Vorerkrankungen an einer Influenza-Infektion gestorben. Insgesamt wurden in Mecklenburg-Vorpommern in der vergangenen Woche 1019 Neuerkrankungen registriert, knapp 300 mehr als in der Woche davor, wie das Lagus mitteilte. Seit Beginn der Grippesaison seien damit 3135 Grippekranke offiziell registriert worden, es müsse jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.