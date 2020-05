Gesundheit : Zwei weitere Corona-Infektionen registriert

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hat zwei weitere nachgewiesene Fälle von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Aufgrund eines fehlenden Labornachweises sei ein am Samstag gemeldeter Fall aus der Statistik gelöscht worden. Damit habe sich die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 751 (Stand Sonntag, 15.00 Uhr) erhöht, teilte das Lagus am Sonntag mit. 691 von ihnen gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen.

von dpa

17. Mai 2020, 16:30 Uhr

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. In Krankenhäusern mussten oder müssen landesweit 110 Menschen behandelt werden, 19 davon auf einer Intensivstation. Diese beiden Zahlen veränderten sich im Vergleich zum Vortag ebenfalls nicht.