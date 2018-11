Unfälle : Zwei Verletzte nach Unfall beim Überholen

von dpa

19. November 2018, 12:12 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B191 bei Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Sonntag zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Fahrer gerade ein vorausfahrendes Auto überholt, als dieses nach links abbog. Bei dem Zusammenstoß seien die Insassen des überholenden Wagens schwer verletzt worden. Beide mussten in eine Klinik gebracht werden, hieß es. Der Sachschaden wird auch etwa 15 000 Euro geschätzt.