Unfälle : Zwei Verletzte bei Zusammenprall auf B 194

von dpa

25. Januar 2018, 08:48 Uhr

Ein Rentner ist bei einem Auffahrunfall in Negast (Kreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte, hatte der 73-Jährige am Mittwoch auf der Bundesstraße 194 an einer Ampel ein vor ihm stehendes Auto in der Linksabbiegespur übersehen. Bei dem harten Zusammenstoß erlitt der 73-Jährige aus Grimmen schwere Verletzungen. Der 57 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde ebenfalls verletzt. Beide kamen in eine Klinik. Auf der viel befahrenen B 194 kam es im Berufsverkehr wegen der Bergung der Wagen rund eine Stunde zu Behinderungen und Staus.