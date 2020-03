Unfälle : Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Lkw und Kinderfahrdienst

von dpa

11. März 2020, 11:08 Uhr

Bei einem Unfall eines Lastwagens mit einem Kinderfahrdienst sind am Mittwoch nahe Jägerhof bei Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die Transporter-Fahrerin und ein Kind verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, stießen beide Fahrzeuge am Morgen mit den Spiegeln zusammen. Dabei durchschlug ein Spiegel die Scheibe der Fahrertür, so dass die 36-jährige Fahrerin des Transporters im Gesicht und ein zehnjähriges Kind ebenfalls verletzt wurde. Beide kamen in eine Klinik. Die anderen vier Kinder blieben unverletzt und mussten abgeholt werden. Ob die Fahrerin oder der Lkw-Fahrer zu weit auf die Gegenseite gefahren waren, blieb zunächst unklar.