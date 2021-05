Verkehr : Zwei Verletzte bei Unfall auf A19: 225 000 Euro Schaden

Bei einem Überhol-Unfall auf der Autobahn 19 bei Rostock sind zwei Autofahrer verletzt worden.

Rostock | Ein 55-Jähriger wollte laut Polizeiangaben am Montag einen Lkw überholen. Dabei übersah er einen anderen Wagen, der bereits auf der Überholspur fuhr. Der 32-Jährige Fahrer dieses Autos versuchte noch einen Zusammenstoß zu vermeiden - vergeblich. Beide Pkw-Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. An allen Fahrzeugen, die an dem Unfall beteiligt waren, ...

