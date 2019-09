Kriminalität : Zwei Verletzte bei Streit zwischen Gruppen in Rostock

von dpa

09. September 2019, 14:49 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Rostock sind in der Nacht zu Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Nach einem zunächst verbalen Streit sollen Mitglieder der einen Gruppe einer 19-Jährigen aus der anderen Gruppe mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch ein gleichaltriger Mann, der ihr zur Hilfe kommen wollte, wurde demnach angegriffen und verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Weitere Details nannte die Polizei nicht. Noch bevor die alarmierten Beamten eingetroffen seien, sei die Gruppe der Verdächtigen geflohen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.