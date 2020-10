Kriminalität : Zwei Verdächtige nach Einbruch in Schmuckladen gefasst

Zwei junge Männer sollen in ein Schmuckgeschäft in Gnoien (Landkreis Rostock) eingebrochen sein und Waren im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnräume der 19 und 22 Jahre alten deutschen Verdächtigen wurden Gegenstände gefunden, die aus dem Einbruch am 29. März stammten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Rostock am Freitag mit.

von dpa

02. Oktober 2020, 15:21 Uhr