Unfälle : Zwei Tote bei Unfall auf A20 bei Tessin

Bei einem schweren Unfall auf der A20 bei Tessin (Landkreis Rostock) sind in der Nacht zum Montag zwei Menschen gestorben. Ein 40 Jahre alter Mann sei mit seinem Auto ungebremst auf einen Laster aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden der Fahrer und sein 39-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass sie wenig später starben. Ein weiterer 23 Jahre alter Mitfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Insassen des Autos kamen aus Polen.

von dpa

02. September 2019, 10:57 Uhr

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Vier weitere Fahrzeuge fuhren noch in die Unfallstelle. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf knapp 20 000 Euro. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Lübeck bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.