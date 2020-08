Auf der Zugstrecke Pasewalk-Neubrandenburg ist am Mittwoch ein Zug mit zwei Seeadlern zusammengestoßen - was kurz danach zu einer Verspätung führte. Wie Adlerbetreuer Andreas Hofmann vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) sagte, war einer der Vögel sofort tot, der zweite Adler wurde so schwer verletzt, dass er kurz danach eingeschläfert wurde.

von dpa

19. August 2020, 14:21 Uhr