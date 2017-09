Unfälle : Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Marienthal

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 28 bei Marienthal (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 78 Jahre alter Autofahrer war aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, streifte mehrere Bäume und fuhr in der weiteren Folge mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Dabei wurden der Fahrer und sein 66 Jahre alter Beifahrer so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 16:25 Uhr