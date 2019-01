Unfälle : Zwei Schwerverletzte bei Autounfall auf Rügen

von dpa

14. Januar 2019, 06:05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall bei Serams auf der Insel Rügen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Auto sei aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der 34 Jahre alte Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da es in dem Unfallauto stark nach Alkohol roch, wird nun ermittelt, ob der Fahrer möglicherweise betrunken unterwegs war. Dazu wurde ihm am Sonntag eine Blutprobe entnommen.