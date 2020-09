Unfälle : Zwei Schwerverletzte bei Autounfällen mit Bäumen: Lkw-Flucht

Bei zwei Unfällen in der Nähe von Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind am Mittwoch zwei Autofahrer mit Bäumen kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schwebt ein 18-jähriger Autofahrer nach dem Unfall nahe dem Ortsteil Müggenwalde sogar in Lebensgefahr. Der Grimmener war aus ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße 12 erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, dort seitlich mit einem Baum zusammengestoßen und dann frontal gegen einen weiteren Alleebaum auf der linken Seite geschleudert. Am Auto entstand Totalschaden.

von dpa

23. September 2020, 13:38 Uhr