Unfälle : Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfällen

Zwei Männer sind bei Arbeitsunfällen schwer verletzt worden. In Sagard auf Rügen schlug einem Arbeiter Feuer aus einem Trockenofen entgegen. In Stralsund misslang der Versuch, einen rollenden Lkw aufzuhalten.

von dpa

04. Juli 2019, 14:02 Uhr

Zwei Männer sind am Donnerstag bei Arbeitsunfällen auf Rügen und in Stralsund schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Arbeiter erlitt in Sagard auf Rügen offenbar durch eine Stichflamme schwere Verletzungen. Der Mann habe in einer Firma für Spezialmetalle einen Trockenofen bedient, teilte die Polizei mit. Dabei sei ihm plötzlich Feuer entgegengeschlagen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sagard sowie des Rettungsdienstes versorgten ihn. Er wurde ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Am Stralsunder Südhafen kam es beim Entladen eines Lkw zu einem Unfall. Der Kieslaster war nach ersten Erkenntnissen unzureichend gesichert und rollte in Richtung eines anderen Fahrzeugs. Ein Mitarbeiter, der den Lkw kurz verlassen hatte, versuchte nach Polizeiangaben, das Fahrzeug aufzuhalten. Dabei stürzte er und wurde von dem Lkw erfasst. Der 49-jährige Stralsunder wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus gebracht.