Unfälle : Zwei schwerverletzte Autofahrer nach Unfall auf der B207

von dpa

19. Mai 2020, 16:34 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 207 sind am Dienstag in Lübeck zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 22 Jahre alter Mann aus Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe des Flughafens in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto eines 34 Jahre alten Mannes aus Lübeck zusammengestoßen. Beide Autofahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand für beide nicht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Warum der 22-Jährige in den Gegenverkehr geriet, steht noch nicht fest. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt.