Kriminalität : Zwei mutmaßliche Diebe in Güstrow gefasst

von dpa

11. November 2018, 11:36 Uhr

Unmittelbar nachdem sie in einem Drogeriemarkt gestohlen haben sollen, sind zwei Tatverdächtige in Güstrow festgenommen worden. Der Polizei zufolge waren die beiden am Samstagabend dabei beobachtet worden, wie sie einen Artikel einsteckten. Eine Mitarbeiterin sprach sie daraufhin an. Eine zweite Mitarbeiterin stellte sich den mutmaßlichen Dieben beim anschließenden Fluchtversuch in den Weg und wurde von ihnen zu Boden geschubst. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen konnten wenig später mit der Hilfe von Zeugen gefasst werden. Angaben zu ihrer Identität gab es zunächst nicht. Sie müssen sich wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten, wie die Polizei mitteilte.