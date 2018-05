Unfälle : Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Bei Unfällen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind am Montagmorgen zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Beide schwebten jedoch nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am Montag mitteilte.

von dpa

07. Mai 2018, 13:00 Uhr

Im Dorf Gramelow habe eine Autofahrerin beim Ausparken einen 17-jährigen Motorradfahrer übersehen, so dass beide Fahrzeuge zusammengestoßen seien. Der Jugendliche sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sachschaden betrug den Angaben zufolge rund 8000 Euro.

In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kollidierte eine Autofahrerin mit einem 38-jährigen Motorradfahrer, als sie aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße einbog, hieß es weiter. Der Kradfahrer sei mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht worden. Bei dem Unfall entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 1500 Euro.