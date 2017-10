Forschung : Zwei Millionen Euro für Phosphorforschung in Dummerstorf

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

15.Okt.2017

Für die Forschungen zum nachhaltigen Umgang mit schwindenden Phosphorressourcen erhält das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf bei Rostock eine Förderung von zwei Millionen Euro. Phosphor ist in landwirtschaftlichen Kreisläufen von Futterpflanzen, Nutztieren und Ackerbau nach Stickstoff das zweitwichtigste Mineral und zudem ein essenzieller Baustein für alle Lebewesen, wie Institutschef Klaus Wimmers sagte. Allerdings schrumpften die natürlichen Ressourcen und werden in absehbarer Zeit versiegen. Verschiedene wissenschaftliche Quellen gehen von rund 100 Jahren aus, in denen Phosphor noch vorhanden ist.

