Bau : Zwei Messen unter einem Dach

von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 06:27 Uhr

In der Rostocker Hansemesse beginnen am Freitag die zwei Messen «RoBau» und «Wohnideen & Lifestyle». Wie in dern vergangenen Jahren können sich die Besucher damit umfassend über alle wichtigen Dinge beim Bauen, der Modernisierung und Energieeffizienz sowie die Inneneinrichtung informieren. Insgesamt sind bis Sonntag rund 250 Aussteller vertreten. In diesem Jahr spielt das Thema Einbruchschutz eine besondere Rolle auf der RoBau. «Das Sicherheitsbedürfnis für das Zuhause ist merklich gestiegen», sagte Organisator Marco Haase von der Messegesellschaft. In Kooperation mit der Polizei, Spezialfirmen aus der Region und den Herstellern von Sicherheitstechnik sei in der Messehall ein kompetenter Anlaufpunkt geschaffen worden. Eine weitere Sonderschau präsentiert den Baustoff Holz.

Messe