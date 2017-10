Prozesse : Zwei Männer sollen 13-Jährige vergewaltigt haben

von dpa

Wegen Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens müssen sich von heute an ein 31 und ein 19 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Anklage wirft ihnen vor, das Mädchen aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg im Mai in dessen Elternhaus zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Die 13-Jährige habe den jüngeren Angeklagten über das Internet kennengelernt. Sie soll vorgegeben haben, 15 Jahre alt zu sein, ihn eingeladen und ihm versprochen haben, mit ihm intim zu werden. Als der 19-jährige mit seinem Begleiter eintraf, soll sie erklärt haben, keinen Sex mehr zu wollen. Die beiden Männer stammen aus dem Raum Lübeck und sitzen seit der Tat vor fünf Monaten in Untersuchungshaft.