von dpa

16. April 2019, 11:57 Uhr

Knapp einen Monat nach dem gewaltsamen Tod der 18-jährigen Maria in Zinnowitz auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Polizei am Dienstag zwei junge Männer festgenommen. Die 19 und 21 Jahre alten Männer stünden unter Verdacht, die junge Frau Mitte März getötet zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.