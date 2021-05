Unfälle : Zwei Männer nach missglücktem Überholvorgang schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Motorrad im Kreis Ludwigslust-Parchim ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Greven | Ein Rettungshubschrauber flog den 65-Jährigen in eine Klinik, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Der 45 Jahre alte Fahrer des Motorrads habe ebenfalls schwere Verletzungen erlitten. Der Unfall hatte sich am Samstagabend zwischen Lübz und Greven ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Rollerfahrer nach links auf einen Feldweg ab...

