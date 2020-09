Zwei Männer im Alter von 55 und 52 Jahren sind am Dienstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 55-jährige Fahrer und sein Beifahrer seien in einer Linkskurve mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Anschließend kollidierte der Wagen mit drei Straßenbäumen, dabei verletzten sich die Männer schwer.

von dpa

16. September 2020, 05:19 Uhr