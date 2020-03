Krankheiten : Zwei infizierte Ärzte in Uniklinik Rostock

von dpa

12. März 2020, 10:00 Uhr

In der Universitätsmedizin Rostock sind zwei Ärzte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, bestätigte am Donnerstag entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Details zu den Arbeitsplätzen oder dem Umfeld der Ärzte wollte Reisinger nicht nennen. Die Personen im Umfeld der Ärzte werden jetzt untersucht. Die Arbeit an der Klinik sei nicht beeinträchtigt.