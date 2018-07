Kommunen : Zwei Gemeinden erhalten Preisgeld für Integrationskonzepte

von dpa

Für ihre Strategie bei der Integration von Zuwanderern haben die Gemeinde Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg und die Landeshauptstadt Schwerin jeweils 25 000 Euro bei einem Wettbewerb des Bundesinnenministeriums gewonnen. Die teilnehmenden Kommunen mussten der Jury in dem einjährigen Wettbewerb neue Konzepte und Projekte mit den Schwerpunkten Integration und Zusammenleben vorlegen, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Den Wettbewerbsbedingungen zufolge muss das vergebene Preisgeld in voller Höhe für zukünftige Integrationsarbeit eingesetzt werden. Insgesamt nahmen mehr als 140 Kommunen an dem Wettbewerb teil. Die konkreten Projekte sollen am Dienstag im Internet vorgestellt werden.