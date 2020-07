Kriminalität : Zwei elfjährige Mädchen in Schwerin sexuell belästigt

In Schwerin sollen innerhalb weniger Tage zwei elfjährige Mädchen sexuell belästigt worden sein. Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntag ein Mädchen auf einer Parkbank auf seinen Schoß gezogen und sie im Brustbereich berührt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der mutmaßliche Täter soll das Mädchen zuvor an einer Straßenbahnhaltestelle angesprochen haben.

von dpa

30. Juli 2020, 17:37 Uhr